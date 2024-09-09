В Подмосковье разбился самолет Ан-2: предварительно, экипаж погиб – фото
В Подмосковье разбился легкий "кукурузник" Ан-2. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
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На борту находились два человека – предварительно, оба погибли.
Самолет Ан-2, по предварительным данным, совершал тренировочный полет и принадлежал аэроклубу "Вербилки".
Российский пропагандистский Telegram-канал Mash показал фото Ан-2 после крушения.
По его данным, самолет разбился из-за неполадок с мотором. Экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта.
СПРАВКА. Ан-2 – это советский легкий многоцелевой самолет, разработанный ОКБ Антонова. Его также называют "кукурузником". Используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский самолет и состоит на вооружении ВВС многих стран. Ан-2 производился в СССР, Польше и, по некоторым данным, продолжает выпускаться в Китае. Всего было построено более 18 000 единиц Ан-2. Многие самолеты эксплуатируются более 40 лет, налет некоторых из них – 20 000 часов.
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