В Иркутской области снова исчез вертолет Ми-8
В Иркутской области исчез с радаров российский вертолет Ми-8, на борту которого вероятно находились пять человек. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы страны-агрессора.
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Связь с воздушным судном исчезла в районе поселка Раздолье Усольского района, это на границе Республики Бурятия с Иркутской областью.
Известно, что вертолет следовал по маршруту "Иркутск – Орлик". На борту, предварительно, пять человек: три члена экипажа и два пассажира.
Оперативные службы РФ склоняются к авиакатастрофе.
- Днем 31 августа 2024 стало известно, что другой Ми-8 исчез в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. На борту находились 22 человека.
- На следующий день в возвышенности нашли его обломки.
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