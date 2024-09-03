В Іркутській області знову зник гелікоптер Мі-8

На борту, попередньо, п'ятеро осіб: три члени екіпажу та два пасажири

Мі-8 (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

В Іркутській області зник з радарів російський гелікоптер Мі-8, на борту якого ймовірно перебували п'ятеро осіб. Про це повідомляють пропагандистські ресурси країни-агресорки.

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Зв'язок із повітряним судном зник у районі селища Роздолля Усольського району, це на кордоні Республіки Бурятія з Іркутською областю.

Відомо, що гелікоптер прямував за маршрутом "Іркутськ – Орлик". На борту, попередньо, п'ятеро осіб: три члени екіпажу та два пасажири.

Оперативні служби РФ схиляються до авіакатастрофи.

Удень 31 серпня 2024 року стало відомо, що інший Мі-8 зник у районі вулкана Вачкажець на Камчатці. На борту було 22 особи.

Наступного дня на височині знайшли його уламки.

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