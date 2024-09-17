В Росії впав гелікоптер під час обльоту золотодобувної ділянки – фото

Фото: Telegram-канал Amur Mash

В Амурській області Росії впав легкий багатоцільовий гелікоптер Robinson R66. Про це повідомили російські пропагандисти.

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У пресслужбі МНС пропагандистам ТАСС розповіли, що зник вертоліт з трьома людьми на борту.

Росавіація повідомила, що на пошук вилетів Мі-8Т.

Відомо, що гелікоптер Robinson R66 здійснював обліт території золотодобувної ділянки в Зейському окрузі.

Telegram-канал Amur Mash опублікував фото з місця падіння гелікоптера. Попередньо, це тайга в районі села Золота Гора. За 35 км від нього на гелікоптері спрацював аварійний маяк, це сталося 16 вересня о 21:00 за місцевим часом. На борту були пілот і два пасажири, вони працюють у ТОВ "Хергу" – це один з лідерів з видобутку розсипного дорогоцінного металу в Амурській області. Сам борт належав компанії.

До пошуків залучили вертоліт, всюдиходи та машини.