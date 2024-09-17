В России упал вертолет во время облета золотодобывающего участка – фото

Фото: Telegram-канал Amur Mash

В Амурской области России упал легкий многоцелевой вертолет Robinson R66. Об этом сообщили российские пропагандисты.

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В пресс-службе МЧС пропагандистам ТАСС рассказали, что пропал вертолет с тремя людьми на борту.

Росавиация сообщила, что на поиск вылетел Ми-8Т.

Известно, что вертолет Robinson R66 совершал облет территории золотодобывающего участка в Зейском округе.

Telegram-канал Amur Mash опубликовал фото с места падения вертолета. Предварительно, это тайга в районе села Золотая Гора. В 35 км от него на вертолете сработал аварийный маяк, это произошло 16 сентября в 21:00 по местному времени. На борту находились пилот и два пассажира, они работают в ООО "Хергу" – это один из лидеров по добыче россыпного драгоценного металла в Амурской области. Сам борт принадлежал компании.

К поискам привлекли вертолет, вездеходы и машины.