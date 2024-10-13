В России упал самолет Ан-3, один человек погиб – фото

Самолет Ан-3 (Фото: МЧС России)

В России разбился самолет Ан-3 АК "Борус". По информации министерства чрезвычайных ситуаций по Республике Саха (Якутия), погиб один человек.

Сообщение об "аварийной посадке" самолета появилось в 03:47 13 октября. Самолет упал в 1500 км от города Олекминск. На борту находились пять человек: трое членов экипажа и два пассажира.

По информации спасателей, один пассажир погиб. По информации из местных Telegram-каналов, самолет выполнял рейс Олекминск – Железногорск. По предварительным данным, судно упало из-за отказа двигателя, пилот якобы решил совершить аварийную посадку в аэропорту вылета, но не долетел.

Также российские СМИ утверждают, что пассажиры самолета – подрядчики золотодобывающей компании. Однако информация требует официального подтверждения.

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