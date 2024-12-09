В Турции столкнулись два военных вертолета. Погибли шесть человек

Кадры с места авиакатастрофы (Фото: ntv.com.tr)

В Турции в воздухе столкнулись два военных вертолета во время тренировочного полета. Один из вертолетов разбился, известно о шестерых погибших, сообщает местный телеканал NТV.

В результате крушения военного вертолета погибли пятеро солдат и командир Испартинской сухопутной авиационной школы бригадный генерал Иса Байдилли.

Тренировочный полет проходил в районе города Кечиборлу в провинции Испарта на юго-западе Турции. По словам губернатора Абдуллаха Эрина, в в этом районе есть армейская авиационная школа, где регулярно проходят тренировочные полеты.

В министерстве национальной обороны заявили, что столкнулись вертолеты типа UH-1. Один из солдат был тяжело ранен, но спасти его не удалось, добавили в министерстве.

Губернатор находится на месте происшествия, идет расследование произошедшего.