В Турции столкнулись два военных вертолета. Погибли шесть человек
В Турции в воздухе столкнулись два военных вертолета во время тренировочного полета. Один из вертолетов разбился, известно о шестерых погибших, сообщает местный телеканал NТV.
В результате крушения военного вертолета погибли пятеро солдат и командир Испартинской сухопутной авиационной школы бригадный генерал Иса Байдилли.
Тренировочный полет проходил в районе города Кечиборлу в провинции Испарта на юго-западе Турции. По словам губернатора Абдуллаха Эрина, в в этом районе есть армейская авиационная школа, где регулярно проходят тренировочные полеты.
В министерстве национальной обороны заявили, что столкнулись вертолеты типа UH-1. Один из солдат был тяжело ранен, но спасти его не удалось, добавили в министерстве.
Губернатор находится на месте происшествия, идет расследование произошедшего.
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