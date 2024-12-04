Apollo News: Танкер России обстрелял вертолет Германии в Балтийском море
Российский танкер обстрелял вертолет немецкого флота в Балтийском море. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на информированные круги в Брюсселе.
Сообщается, что вертолет-разведчик Военно-морских сил Германии выполнял разведывательную миссию в международных водах Балтийского моря. Когда он приблизился к российскому танкеру, то военные выпустили по самолету осветительные ракеты.
Никто не пострадал, повреждений у воздушного судна нет.
По информации Apollo News, министр иностранных дел Анналена Бербок подтвердила инцидент и назвала его частью "серии российских атак". В ответ на это необходимо усилить присутствие НАТО в Балтийском море, заявила она.
В частности, нужно усилить защиту критически важной инфраструктуры за счет патрулирований и мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в море.
По словам Бербок, это не первая "гибридная атака" России. Она привела в пример повреждение кабелей и нарушение работы GPS.
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