Apollo News: Танкер России обстрелял вертолет Германии в Балтийском море

Глава немецкого МИД подтвердила инцидент и заявила, что часть "серии российских атак"

Вертолет ВМС Германии (Иллюстративное фото: ЕРА)

Российский танкер обстрелял вертолет немецкого флота в Балтийском море. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на информированные круги в Брюсселе.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Сообщается, что вертолет-разведчик Военно-морских сил Германии выполнял разведывательную миссию в международных водах Балтийского моря. Когда он приблизился к российскому танкеру, то военные выпустили по самолету осветительные ракеты.

Никто не пострадал, повреждений у воздушного судна нет.

По информации Apollo News, министр иностранных дел Анналена Бербок подтвердила инцидент и назвала его частью "серии российских атак". В ответ на это необходимо усилить присутствие НАТО в Балтийском море, заявила она.

В частности, нужно усилить защиту критически важной инфраструктуры за счет патрулирований и мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в море.

По словам Бербок, это не первая "гибридная атака" России. Она привела в пример повреждение кабелей и нарушение работы GPS.

4 ноября в Швеции отклонили строительство 13 ветровых электростанций в Балтийском море. В стране опасаются, что это может помешать обороняться от РФ.

27 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск предложил создать военно-морскую полицию в Балтийском море, чтобы защититься от России.

28 ноября в Эстонии заявили о рисках строительства морских ветропарков в Рижском заливе. По словам военным, они представляют риски для безопасности страны.