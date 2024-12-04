Apollo News: Танкер Росії обстріляв вертоліт Німеччини в Балтійському морі

Глава німецького МЗС підтвердила інцидент і заявила, що це частина "серії російських атак"

Вертоліт ВМС Німеччини (Ілюстративне фото: ЕРА)

Російський танкер обстріляв гелікоптер німецького флоту у Балтійському морі. Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur з посиланням на поінформовані кола у Брюсселі.

Повідомляється, що вертоліт-розвідник Військово-морських сил Німеччини виконував розвідувальну місію у міжнародних водах Балтійського моря. Коли він наблизився до російського танкера, то військові випустили по літаку освітлювальні ракети.

Ніхто не постраждав, пошкоджень повітряного судна немає.

За інформацією Apollo News, міністерка закордонних справ Анналена Бербок підтвердила інцидент та назвала його частиною "серії російських атак". У відповідь на це необхідно посилити присутність НАТО у Балтійському морі, заявила вона.

Зокрема, потрібно посилити захист критично важливої інфраструктури шляхом патрулювань та моніторингу трубопроводів і кабелів передання даних у морі.

За словами Бербок, це не перша "гібридна атака" Росії. Вона навела приклад пошкодження кабелів і порушення роботи GPS.

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