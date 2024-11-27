Туск хоче створити військово-морську поліцію у Балтійському морі, щоб захищатися від Росії
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче вмовити союзників брати участь у військово-морській поліції, щоб захистити Балтійське море від можливих російських провокацій. Про це він заявив на пресконференції перед візитом до Швеції, повідомляє tvn.24.
"Для нас це Щит Сходу. Країни Балтії також будують аналогічну систему укріплень. Ми хочемо перетворити це на один проєкт від Фінляндії до нашого кордону з Україною. У нас є досвід, який робить наші країни безпечнішими, ніж раніше", – сказав він.
За словами Туска, у Швеції він проведе переговори щодо трьох пунктів, у яких Польща останнім часом "грає ключову роль": трансатлантичні відносини, регіональне співробітництво в контексті безпеки та війна в Україні.
Також він заявив, що Європа має "встати на власні ноги" і епоха страху щодо Росії має завершитися.
За словами Туска, Росія буде "технологічним та фінансовим карликом" у разі, коли Європа єдина. А якщо ЄС поділено, то Росія є загрозою для кожної країни.
"Це усвідомлення має нарешті дійти до керівників лідерів усієї Європи. У нас немає причин боязко думати про виклики російської політики", – сказав прем'єр Польщі.
Очікується, що 27 листопада Туск візьме участь у саміті глав країн Північної Європи та Балтії, що відбудеться у заміській резиденції прем'єр-міністра Швеції. А 28 листопада він підпише угоду про стратегічне партнерство Польщі зі Швецією.
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