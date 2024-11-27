Туск хоче створити військово-морську поліцію у Балтійському морі, щоб захищатися від Росії

Дональд Туск (Фото: facebook.com/donaldtusk)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче вмовити союзників брати участь у військово-морській поліції, щоб захистити Балтійське море від можливих російських провокацій. Про це він заявив на пресконференції перед візитом до Швеції, повідомляє tvn.24.

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"Для нас це Щит Сходу. Країни Балтії також будують аналогічну систему укріплень. Ми хочемо перетворити це на один проєкт від Фінляндії до нашого кордону з Україною. У нас є досвід, який робить наші країни безпечнішими, ніж раніше", – сказав він.

За словами Туска, у Швеції він проведе переговори щодо трьох пунктів, у яких Польща останнім часом "грає ключову роль": трансатлантичні відносини, регіональне співробітництво в контексті безпеки та війна в Україні.

Також він заявив, що Європа має "встати на власні ноги" і епоха страху щодо Росії має завершитися.

За словами Туска, Росія буде "технологічним та фінансовим карликом" у разі, коли Європа єдина. А якщо ЄС поділено, то Росія є загрозою для кожної країни.

"Це усвідомлення має нарешті дійти до керівників лідерів усієї Європи. У нас немає причин боязко думати про виклики російської політики", – сказав прем'єр Польщі.

Очікується, що 27 листопада Туск візьме участь у саміті глав країн Північної Європи та Балтії, що відбудеться у заміській резиденції прем'єр-міністра Швеції. А 28 листопада він підпише угоду про стратегічне партнерство Польщі зі Швецією.