SkyNews: Допомога Україні буде під загрозою, якщо на виборах у Румунії переможе вкрай правий

Келін Джеорджеску (Фото: instagram.com/calingeorgescuoficial)

Якщо у Румунії на виборах президента переможе вкрай правий кандидат Келін Джеорджеску, то проукраїнська позиція країни може опинитися під загрозою. Про це повідомляє SkyNews.

Зазначається, що президент Румунії, за законом, має контроль над витратами на оборону.

Джеорджеску неодноразово публічно виступав проти підтримки України та ставив під сумнів членство країни у НАТО. З його слів, військовий альянс нібито не зможе захистити Румунію, якщо на країну нападуть.

Окрім того, у 2020 році Джеорджеску назвав російського диктатора Володимира Путіна одним із небагатьох у світі "справжніх лідерів" і заявив, що той "любить свою країну".

До того ж кандидат на пост президент Румунії захоплювався прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який також часто виступає проти підтримки України.

Після обрахунку 99,9% голосів виборців Джеорджеску набрав 22,9%, його конкурентка від правоцентристської партії Єлена Ласконі – 19,16%. Другий тур виборів відбудеться 8 грудня.