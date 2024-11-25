SkyNews: Помощь Украине будет под угрозой, если на выборах в Румынии победит крайне правый

Кэлин Джеорджеску (Фото: instagram.com/calingeorgescuoficial)

Если в Румынии на выборах президента победит крайне правый кандидат Кэлин Джеорджеску, то проукраинская позиция страны может оказаться под угрозой. Об этом сообщает SkyNews.

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Отмечается, что у президента Румынии, по закону, есть контроль над расходами на оборону.

Джеорджеску неоднократно публично выступал против поддержки Украины и ставил под сомнение членство страны в НАТО. По его словам, военный альянс якобы не сможет защитить Румынию, если на страну нападут.

Кроме того, в 2020 году Джеорджеску назвал российского диктатора Владимира Путина одним из немногих в мире "истинных лидеров" и заявил, что тот "любит свою страну".

Вместе с тем кандидат на пост президент Румынии восхищался премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который также часто выступает против поддержки Украины.

После подсчета 99,9% голосов избирателей Джеорджеску набрал 22,9%, а его конкурентка от правоцентристкой партии Елена Ласкони – 19,16%. Второй тур выборов состоится 8 декабря.