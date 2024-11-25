Во втором туре, который состоится 8 декабря, встретятся антизападный Джорджеску и действующий премьер Чолаку

Кэлин Джеорджеску (Фото: RFI)

На президентских выборах в Румынии после первого тура лидирует независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который ранее был членом ультраправого Альянса за объединение румынов (AUR) и известен своей критикой в адрес Запада. Об этом сообщает румынская служба Радио Свобода.

По предварительным результатам, Джорджеску получил поддержку 22,16% избирателей, опередив действующего премьер-министра Марчела Чолаку, которому экзитполы прогнозировали победу в первом туре. По данным подсчета 90% голосов, представитель Социал-демократической партии набрал 20,38%.

Разрыв между Джорджеску и Чолаку составляет около 150 000 голосов. Третье место заняла Елена Ласкони, представительница либерального Союза сохранения Румынии, набравшая 17,81%. Четвертое место — у националиста Джорджа Симиона из Альянса за Союз румын, получившего 14,2%.

В то же время, подсчитаны преимущественно бюллетени с небольших избирательных участков. Результаты из крупных городов, которые могут оказать существенное влияние на окончательные цифры, еще не учтены.

Поскольку в этом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, они встретятся во втором туре, который состоится 8 декабря. Новый президент вступит в должность 21 декабря 2024 года.

СПРАВКА Кэлин Джеорджеску известен своими антизападными и пророссийскими высказываниями. В прошлом он открыто критиковал Европейский Союз и НАТО, подвергая сомнению их роль в развитии Румынии. Его риторика направлена на уменьшение влияния западных структур и подчеркивает необходимость "защиты национальных интересов" в сотрудничестве с другими странами, в частности Россией. Кэлин Джеорджеску известен своими антизападными и пророссийскими высказываниями. В прошлом он открыто критиковал Европейский Союз и НАТО, подвергая сомнению их роль в развитии Румынии. Его риторика направлена на уменьшение влияния западных структур и подчеркивает необходимость "защиты национальных интересов" в сотрудничестве с другими странами, в частности Россией.

В воскресенье, 24 ноября, в Румынии начался первый тур президентских выборов.

Опрос INSCOP, проведенный в начале ноября, прогнозировал, что во второй тур пройдут левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион.