Выборы президента Румынии. В первом туре лидирует кандидат, критиковавший Запад
На президентских выборах в Румынии после первого тура лидирует независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который ранее был членом ультраправого Альянса за объединение румынов (AUR) и известен своей критикой в адрес Запада. Об этом сообщает румынская служба Радио Свобода.
По предварительным результатам, Джорджеску получил поддержку 22,16% избирателей, опередив действующего премьер-министра Марчела Чолаку, которому экзитполы прогнозировали победу в первом туре. По данным подсчета 90% голосов, представитель Социал-демократической партии набрал 20,38%.
Разрыв между Джорджеску и Чолаку составляет около 150 000 голосов. Третье место заняла Елена Ласкони, представительница либерального Союза сохранения Румынии, набравшая 17,81%. Четвертое место — у националиста Джорджа Симиона из Альянса за Союз румын, получившего 14,2%.
В то же время, подсчитаны преимущественно бюллетени с небольших избирательных участков. Результаты из крупных городов, которые могут оказать существенное влияние на окончательные цифры, еще не учтены.
Поскольку в этом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, они встретятся во втором туре, который состоится 8 декабря. Новый президент вступит в должность 21 декабря 2024 года.
- В воскресенье, 24 ноября, в Румынии начался первый тур президентских выборов.
- Опрос INSCOP, проведенный в начале ноября, прогнозировал, что во второй тур пройдут левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион.