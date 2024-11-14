Премьер Румынии будет иметь преимущество в первом туре президентских выборов – опрос

Первый тур состоится 24 ноября, а второй – 8 декабря

Марчел Чолаку (Фото: Robert Ghement / EPA)

Левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион лидируют в опросе накануне президентских выборов, которые пройдут в конце ноября. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией INSCOP, пишет агентство Reuters.

Согласно им, 56-летний лидер социал-демократов Чолаку наберет в первом туре 25,3% голосов избирателей, а Симион – 19,1%. Они, вероятно, выйдут во второй тур выборов.

Лидер правоцентристского оппозиционного Союза спасения Румынии (USR) Елена Ласкони, согласно опросу, получает 14,3% голосов в первом туре.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, баллотирующийся как независимый кандидат, может получить 13,3% поддержки, а Николае Чукэ, лидер либералов, руководящих правительством в коалиции с социал-демократами Чолаку, – немного более 9%.

Первый тур состоится 24 ноября, а второй – 8 декабря. Кроме того, 1 декабря в Румынии пройдут парламентские выборы.

В полномочия президента входит надзор за внешней политикой, и победитель будет играть решающую роль в определении того, насколько страна будет оставаться преданной поддержке Украине в ее войне против России, говорится в материале.

Чолаку решительно поддерживает Украину и ее членство в Европейском Союзе и НАТО. Симион выступает против помощи Украине, особенно военной.

Опрос был проведен 7-12 ноября по заказу ежедневной газеты Libertatea. Он охватил 1100 человек.

В марте 2023 года пророссийская румынская политик Диана Шошоаке призвала к захвату части украинской территории на юго-западе. МИД инициировал наложение санкций на политика.

7 октября 2024 года Верховный суд Румынии исключил Шошоаке из списка кандидатов в президенты.