В Румынии исключили из выборов пророссийского кандидата, который хотел украинской земли

Диана Шошоакэ утверждает, что "американцы, евреи и Евросоюз сговорились сфальсифицировать румынские выборы еще до их начала"

Диана Шошоакэ (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Верховный суд Румынии исключил ультраправую пророссийскую политику Диану Шошоакэ из списка кандидатов на предстоящие президентские выборы. Об этом сообщает Reuters.

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Румыния как член ЕС и НАТО проведет президентские выборы в два тура – 24 ноября и 8 декабря, а после них состоятся парламентские выборы. В избирательной гонке принимают участие почти 20 кандидатов. Среди участников была Шошоакэ, лидер ультранационалистической и евроскептической партии SOS Румыния.

Отмечается, что во время оглашения решения суда Шошоакэ вела прямую трансляцию на Facebook и заявила своим подписчикам, что "американцы, евреи и Евросоюз сговорились сфальсифицировать румынские выборы еще до их начала".

Опросы указывают на то, что премьер-министр, социал-демократ Марчел Чолаку, вероятно, выйдет во второй тур. Решение суда вызвало беспокойство среди представителей разных политических сил по соблюдению демократических принципов.