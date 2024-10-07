В Румынии исключили из выборов пророссийского кандидата, который хотел украинской земли
Верховный суд Румынии исключил ультраправую пророссийскую политику Диану Шошоакэ из списка кандидатов на предстоящие президентские выборы. Об этом сообщает Reuters.
Румыния как член ЕС и НАТО проведет президентские выборы в два тура – 24 ноября и 8 декабря, а после них состоятся парламентские выборы. В избирательной гонке принимают участие почти 20 кандидатов. Среди участников была Шошоакэ, лидер ультранационалистической и евроскептической партии SOS Румыния.
Отмечается, что во время оглашения решения суда Шошоакэ вела прямую трансляцию на Facebook и заявила своим подписчикам, что "американцы, евреи и Евросоюз сговорились сфальсифицировать румынские выборы еще до их начала".
Опросы указывают на то, что премьер-министр, социал-демократ Марчел Чолаку, вероятно, выйдет во второй тур. Решение суда вызвало беспокойство среди представителей разных политических сил по соблюдению демократических принципов.
- В прошлом году Шошоакэ призвала к захвату части украинской территории на юго-западе. Министерство иностранных дел инициировало наложение санкций на политику.