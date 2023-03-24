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Румынский сенатор Шошоакэ захотела украинской земли. У Кулебы инициируют санкции

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 12:37
Румынский сенатор Шошоакэ захотела украинской земли. У Кулебы инициируют санкции - Фото
Діана Шошоакэ (скриншот)

Министерство иностранных дел инициирует наложение санкций на румынского сенатора Диану Шошоакэ за угрозу национальной безопасности. Так в ведомстве Дмитрия Кулебы отреагировали на призывы ультраправого политика к захвату части украинской территории на юге, о чем сообщил представитель МИД Олег Николенко.

Ранее Шошоакэ предложила Киеву "отдать нам принадлежащие нам исторические территории, на которых проживают наши братья-румыны".

Документ "Закон об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной" внесли на рассмотрение парламента 20 марта 2023 года. По нему Румыния должна денонсировать договор с Украиной в 2027 году.

Речь идет об острове Змеиный, северной части Буковины, Герце, Буджаке (Кагул, Болград, Измаил), а также историческом Марамуреше:

Картинка: digi24.ro

Николенко отметил, что таким шагом "маргинальный политик пытается "восстановить культурную идентичность румынского населения".

"Классический пример из методики российского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины и подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией", – подчеркнул он.

Представитель МИД резюмировал тем, что ведомство инициирует санкции против Шошоакэ.

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
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