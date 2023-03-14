Румыния в сотрудничестве с США построит завод по производству пороха и боеприпасов
В Румынии будет построен новый пороховой завод, а также создадут мощности для производства боеприпасов. Это будет сделано в сотрудничестве с США и Южной Кореей. Об этом заявил министр экономики Румынии Флорин Спатару, передает TVR Info.
По словам Спатару, финансирование для строительства завода по производству пороха для боеприпасов уже выделено, партнерские отношения с США и Южной Кореей заключены.
Министр экономики Румынии напомнил, что ранее в стране был пороховой завод, но его закрыли в 2004 году.
"Теперь мы создадим более крупные производственные мощности для типов боеприпасов как НАТО, так и не НАТО. В дополнение к 800 миллионам леев, выделенным Министерством экономики, мы также оплатили партнерские отношения с американскими и южнокорейскими компаниями для начала промышленного строительства", – сообщил министр Спатару.
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