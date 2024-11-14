Прем’єр Румунії матиме перевагу в першому турі президентських виборів – опитування

Перший тур відбудеться 24 листопада, а другий – 8 грудня

Марчел Чолаку (Фото: Robert Ghement / EPA)

Лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон лідирують в опитуванні напередодні президентських виборів, які відбудуться в кінці листопада. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією INSCOP, пише агенція Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Згідно з ними, 56-річний лідер соціал-демократів Чолаку набере в першому турі 25,3% голосів виборців, а Сіміон – 19,1%. Вони, ймовірно, вийдуть до другого туру виборів.

Лідерка правоцентристського опозиційного Союзу порятунку Румунії (USR) Єлена Ласконі, згідно з опитуванням, отримує 14,3% голосів у першому турі.

Колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, який балотується як незалежний кандидат, може отримати 13,3% підтримки, а Ніколає Чуке, лідер лібералів, які керують урядом у коаліції з соціал-демократами Чолаку, – 9%.

Перший тур відбудеться 24 листопада, а другий – 8 грудня. Крім цього, 1 грудня в Румунії пройдуть парламентські вибори.

До повноважень президента входить нагляд за зовнішньою політикою, і переможець відіграватиме вирішальну роль у визначенні того, наскільки країна залишатиметься відданою підтримці України у її війні проти Росії, йдеться у матеріалі.

Чолаку рішуче підтримує Україну та її членство в Європейському Союзі й НАТО. Сіміон виступає проти допомоги Україні, особливо військової.

Опитування було проведене 7-12 листопада на замовлення щоденної газети Libertatea. Воно охопило 1100 людей.

У березні 2023 року проросійська румунська політикиня Діана Шошоаке закликала до захоплення частини української території на південному заході. МЗС ініціювало накладення санкцій на політикиню.

7 жовтня 2024 року Верховний суд Румунії виключив Шошоаке зі списку кандидатів у президенти.