Вибори президента в Румунії. У першому турі лідирує кандидат, який критикував Захід
На президентських виборах у Румунії після першого туру лідирує незалежний кандидат Келін Джеорджеску, який раніше був членом ультраправого Альянсу за об’єднання румунів (AUR) і відомий своєю критикою на адресу Заходу. Про це повідомляє румунська служба Радіо Свобода.
За попередніми результатами, Джорджеску отримав підтримку 22,16% виборців, випередивши чинного прем’єр-міністра Марчела Чолаку, якому екзитполи прогнозували перемогу в першому турі. За даними підрахунку 90% голосів, представник Соціал-демократичної партії набрав 20,38%.
Розрив між Джорджеску та Чолаку становить близько 150 000 голосів. Третє місце посіла Єлена Ласконі, представниця ліберального Союзу збереження Румунії, яка набрала 17,81%. Четверте місце — у націоналіста Джорджа Сіміона з Альянсу за Союз румунів, який отримав 14,2%.
Водночас підраховані переважно бюлетені з невеликих виборчих дільниць. Результати з великих міст, які можуть суттєво вплинути на остаточні цифри, ще не враховані.
Оскільки в цьому турі жоден з кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів, вони зустрінуться у другому турі, який відбудеться 8 грудня. Новий президент вступить на посаду 21 грудня 2024 року.
- У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур президентських виборів.
- Опитування INSCOP, проведене на початку листопада, прогнозувало, що до другого туру пройдуть лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.