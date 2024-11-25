У другому турі, який відбудеться 8 грудня, зустрінуться антизахідний Джорджеску та чинний прем'єр Чолаку

Келін Джеорджеску (Фото: RFI)

На президентських виборах у Румунії після першого туру лідирує незалежний кандидат Келін Джеорджеску, який раніше був членом ультраправого Альянсу за об’єднання румунів (AUR) і відомий своєю критикою на адресу Заходу. Про це повідомляє румунська служба Радіо Свобода.

За попередніми результатами, Джорджеску отримав підтримку 22,16% виборців, випередивши чинного прем’єр-міністра Марчела Чолаку, якому екзитполи прогнозували перемогу в першому турі. За даними підрахунку 90% голосів, представник Соціал-демократичної партії набрав 20,38%.

Розрив між Джорджеску та Чолаку становить близько 150 000 голосів. Третє місце посіла Єлена Ласконі, представниця ліберального Союзу збереження Румунії, яка набрала 17,81%. Четверте місце — у націоналіста Джорджа Сіміона з Альянсу за Союз румунів, який отримав 14,2%.

Водночас підраховані переважно бюлетені з невеликих виборчих дільниць. Результати з великих міст, які можуть суттєво вплинути на остаточні цифри, ще не враховані.

Оскільки в цьому турі жоден з кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів, вони зустрінуться у другому турі, який відбудеться 8 грудня. Новий президент вступить на посаду 21 грудня 2024 року.

ДОВІДКА Келін Джеорджеску відомий своїми антизахідними та проросійськими висловлюваннями. У минулому він відкрито критикував Європейський Союз і НАТО, ставлячи під сумнів їхню роль у розвитку Румунії. Його риторика спрямована на зменшення впливу західних структур і наголошує на необхідності "захисту національних інтересів" у співпраці з іншими країнами, зокрема Росією. Келін Джеорджеску відомий своїми антизахідними та проросійськими висловлюваннями. У минулому він відкрито критикував Європейський Союз і НАТО, ставлячи під сумнів їхню роль у розвитку Румунії. Його риторика спрямована на зменшення впливу західних структур і наголошує на необхідності "захисту національних інтересів" у співпраці з іншими країнами, зокрема Росією.

У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур президентських виборів.

Опитування INSCOP, проведене на початку листопада, прогнозувало, що до другого туру пройдуть лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.