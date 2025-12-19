Після російських ударів по Маяках немає руху до заходу Одещини: які альтернативні маршрути
Через російські атаки поряд з селом Маяки Одеської області немає автомобільного руху до населених пунктів та пунктів перетину кордону на заході регіону. Натомість влада опублікувала перелік доступних прикордонних пунктів у Вінницькій та Чернівецькій областях. Про це йдеться у публікації Міністерства розвитку громад та територій.
"У зв’язку з російською атакою поблизу населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух трасою Одеса – Рені. Це означає, що рух до пунктів пропуску та до населених пунктів в західній частині Одеської області наразі не здійснюється", – йдеться у дописі.
Міністерство зазначило, що зараз, спільно з місцевою владою та відповідними органами, опрацьовує можливі варіанти, щоб забезпечити альтернативне транспортне сполучення в області.
Недоступні пункти пропуску на Одещині й доступні у Вінницькій та Чернівецькій областях
Відомство зауважило, що зараз рух перекрито, зокрема, до наступних пунктів пропуску:
→ Рені – Джурджулешти;
→ Табаки – Мирне;
→ Виноградівка – Вулканешти;
→ Малоярославець – Чадир-Лунга 1;
→ Серпневе – Бесараб’яска;
→ Нові Трояни – Чадир-Лунга;
→ Старокозаче – Тудора;
→ Орлівка – Ісакча.
Міністерство додало, що перебуває на зв'язку з компетентними органами Молдови, щоб перескеровувати машини на доступні пункти пропуску.
Влада уточнила: для вантажівок та автобусів зараз доступні пункти пропуску, які знаходяться у Чернівецькій та Вінницькій областей:
→ Мамалига – Крива;
→ Сокиряни – Окниця;
→ Росошани – Бричень;
→ Могилів-Подільський – Отач (однак спостерігається перевантаження цього пункту пропуску).
"На них система "єЧерга" працює на виїзд з України як для вантажних автомобілів, так і для автобусів", – зауважили у повідомленні.
Інструкція для вантажного транспорту
У Мінгромад зауважили, що вантажівкам, які планували перетнути кордон на Одещині й перенаправляються на альтернативні пункти пропуску, потрібно:
→ внести зміни до митної декларації щодо пункту перетину кордону;
→ зареєструватися в системі "єЧерга" на необхідний пункт.
"Також повідомляємо, що на пунктах пропуску в Одеській області наразі не фіксуються порушення використання єЧерги у частині скасування записів. Відтак перевізники можуть скасовувати черги без ризику застосування обмежень", – наголосили у відомстві.
Для перевізників, що їдуть до Молдови
Влада вказує: для перевізників, які виїжджають до Молдови, потрібно обрати відповідний пункт пропуску під час реєстрації у єЧерзі: "У разі відсутності дозволу на регулярний маршрут через ці пункти пропуску для реєстрації можна скористатися одноразовим дозволом або бортовим журналом Interbus".
У Мінгромад також пояснили, що пункти пропуску на Одещині працюють у штатному режимі, однак до них наразі обмежений рух.
Оновлення стосовно роботи пунктів перетину кордону з'являються на офіційних ресурсах Прикордонної та Митної служб.
- Увечері 18 грудня росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала по мосту біля села Маяки, – від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману біля Маяків, виїзд до Молдови ускладнений.
