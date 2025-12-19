Після російських ударів по Маяках немає руху до заходу Одещини: які альтернативні маршрути

Після атак РФ по Одещині Мінгромад повідомило про доступні пункти пропуску у Чернівецькій та Вінницькій областях

Міст у Маяках (Ілюстративний скриншот з відео 2020 року)

Через російські атаки поряд з селом Маяки Одеської області немає автомобільного руху до населених пунктів та пунктів перетину кордону на заході регіону. Натомість влада опублікувала перелік доступних прикордонних пунктів у Вінницькій та Чернівецькій областях. Про це йдеться у публікації Міністерства розвитку громад та територій.

"У зв’язку з російською атакою поблизу населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух трасою Одеса – Рені. Це означає, що рух до пунктів пропуску та до населених пунктів в західній частині Одеської області наразі не здійснюється", – йдеться у дописі.

Міністерство зазначило, що зараз, спільно з місцевою владою та відповідними органами, опрацьовує можливі варіанти, щоб забезпечити альтернативне транспортне сполучення в області.

Недоступні пункти пропуску на Одещині й доступні у Вінницькій та Чернівецькій областях

Відомство зауважило, що зараз рух перекрито, зокрема, до наступних пунктів пропуску:

→ Рені – Джурджулешти;

→ Табаки – Мирне;

→ Виноградівка – Вулканешти;

→ Малоярославець – Чадир-Лунга 1;

→ Серпневе – Бесараб’яска;

→ Нові Трояни – Чадир-Лунга;

→ Старокозаче – Тудора;

→ Орлівка – Ісакча.

Міністерство додало, що перебуває на зв'язку з компетентними органами Молдови, щоб перескеровувати машини на доступні пункти пропуску.

Влада уточнила: для вантажівок та автобусів зараз доступні пункти пропуску, які знаходяться у Чернівецькій та Вінницькій областей:

→ Мамалига – Крива;

→ Сокиряни – Окниця;

→ Росошани – Бричень;

→ Могилів-Подільський – Отач (однак спостерігається перевантаження цього пункту пропуску).

"На них система "єЧерга" працює на виїзд з України як для вантажних автомобілів, так і для автобусів", – зауважили у повідомленні.

Інструкція для вантажного транспорту

У Мінгромад зауважили, що вантажівкам, які планували перетнути кордон на Одещині й перенаправляються на альтернативні пункти пропуску, потрібно:

→ внести зміни до митної декларації щодо пункту перетину кордону;

→ зареєструватися в системі "єЧерга" на необхідний пункт.

"Також повідомляємо, що на пунктах пропуску в Одеській області наразі не фіксуються порушення використання єЧерги у частині скасування записів. Відтак перевізники можуть скасовувати черги без ризику застосування обмежень", – наголосили у відомстві.

Для перевізників, що їдуть до Молдови

Влада вказує: для перевізників, які виїжджають до Молдови, потрібно обрати відповідний пункт пропуску під час реєстрації у єЧерзі: "У разі відсутності дозволу на регулярний маршрут через ці пункти пропуску для реєстрації можна скористатися одноразовим дозволом або бортовим журналом Interbus".

У Мінгромад також пояснили, що пункти пропуску на Одещині працюють у штатному режимі, однак до них наразі обмежений рух.

Оновлення стосовно роботи пунктів перетину кордону з'являються на офіційних ресурсах Прикордонної та Митної служб.