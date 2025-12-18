Росіяни убили жінку й поранили дітей, ударивши по авто на мосту в Одеській області. Перекрито трасу

Росіяни убили жінку й поранили дітей, ударивши по авто на мосту в Одеській області. Перекрито трасуоновлено
Росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала по мосту в Одеській області, – від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. Про це повідомив керівник обладміністрації Олег Кіпер.
"Сьогодні в Одеському районі ворожий ударний безпілотник влучив в цивільний автомобіль, який рухався мостом. У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу", – написав чиновник.
Він також закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки.
Окупанти вже тричі атакували цю ділянку, зауважив Кіпер.
Раніше він повідомив про тимчасову зупинку руху в обох напрямках на трасі Одеса – Рені M-15. Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.
ОНОВЛЕНО. Прикордонна поліція Молдови написала про припинення роботи пунктів пропуску "Паланка – Маяки –Удобне" та "Тудора – Старокозацьке".
"Рекомендуємо громадянам уникати поїздок у зазначену зону та проявляти підвищену обережність. Також утриматися від поїздок до Одеської області", – йдеться у повідомленні.
- 17 грудня становище, що виникло через масовану атаку РФ по енергетиці Одещини 13-го числа, офіційно визнали надзвичайною ситуацією державного рівня.
- У ніч проти 18 грудня російські війська атакували низку областей України, зокрема є наслідки на Одещині, Черкащині, Миколаївщині, Сумщині, в Кривому Розі та Запоріжжі.
- Філія ДТЕК в Одеській області повідомила, що енергетики знайшли рішення, щоб подати світло для майже всіх споживачів Одещини після масованої атаки РФ, однак можливі обмеження, щоб не допустити перевантаження обладнання.
Коментарі (0)