Росіяни убили жінку й поранили дітей, ударивши по авто на мосту в Одеській області. Перекрито трасу

Глава Одеської ОДА повідомив про російський удар й закликав утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля Маяків

Ілюстративне фото: Pacific Press

Росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала по мосту в Одеській області, – від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. Про це повідомив керівник обладміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні в Одеському районі ворожий ударний безпілотник влучив в цивільний автомобіль, який рухався мостом. У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу", – написав чиновник.

Він також закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки.

Окупанти вже тричі атакували цю ділянку, зауважив Кіпер.

Раніше він повідомив про тимчасову зупинку руху в обох напрямках на трасі Одеса – Рені M-15. Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.

ОНОВЛЕНО. Прикордонна поліція Молдови написала про припинення роботи пунктів пропуску "Паланка – Маяки –Удобне" та "Тудора – Старокозацьке".

"Рекомендуємо громадянам уникати поїздок у зазначену зону та проявляти підвищену обережність. Також утриматися від поїздок до Одеської області", – йдеться у повідомленні.