"Падаємо майже до нуля". Буданов пояснив, що буде, якщо США заблокують контракти на розвіддані

Глава ГУР пояснив, від яких американських розвідданих Україна залежить критично, а від яких – ні

Кирило Буданов (Фото: Telegram-канал глави ГУР)

Критичною проблемою для України буде, якщо США заблокують контракти на надання Києву розвідувальної інформації, натомість припинення безкоштовної допомоги від Вашингтону не матиме такого ефекту. Про це заявив керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю медіа LB.ua.

У воєначальника запитали про дані, що США нібито можуть припинити надавати розвідувальну інформацію, і на скільки це було б "критично і боляче" для України?

"Ми критично залежні [щодо розвідувальної інформації] від Сполучених Штатів. Але це розділяється на два, скажімо так, напрями. Я поясню, у чому річ. Ми критично залежні в сенсі космічної зйомки, радіолокаційної і оптичної. Але тут є два складники. Перший, ми отримуємо від них доступ до космозйомки на безоплатній основі, у вигляді допомоги. Другий — це наші контракти. Так от, якщо нам відімкнути те, що йде у вигляді допомоги, по оптичній зйомці — це десь приблизно 15–17 % мінус, це не критично", – розповів Буданов.

Він додав, що без допомоги Штатів Україна втратила б близько 46% радіолокаційної розвідки – це "важко, але теж нічого страшного в цьому немає".

Однак начальник ГУР наголосив, що критичною буде ситуація, якщо Вашингтон ухвалить політичне рішення і заблокує контракти на отримання розвідданих Києвом.

"Отоді ми падаємо майже до нуля. За цим фактором ми критично залежні. Друге, в чому ми залежні — це раннє оповіщення про балістичну загрозу. Усе. Інше в нас наше", – пояснив Буданов.

У липні ГУР повідомляло LIGA.net, що якщо США припинять обмінюватися розвідданими з Україною, то Київ зможе отримувати інформацію про активність пускових установок балістики РФ, хоча процес і буде дещо ускладнено.