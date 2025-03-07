Штати продовжили передавати розвіддані, потрібні Україні для захисту – CNN

Водночас скорочено передання інформації, що може використовуватися для ударів по окупантах, стверджують джерела медіа

Ілюстративне фото: Офіс президента

Сполучені Штати все ще діляться з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, проте "скоротили" обмін будь-якою інформацією, яку українські сили могли б використовувати для ударів по росіянах. Про це заявляє телеканал CNN із посиланням на двох анонімних американських посадовців з оборонного сектору.

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США не хочуть, аби їх вважали тими, хто активно допомагає Україні завдавати ударів по РФ, і саме тому постачання військової допомоги були призупинені на початку цього тижня, розповіли співбесідники.

Проте, додали вони, Штати також не збираються приховувати інформацію, яка могла б допомогти Україні захистити себе.

Також джерела зауважили, що система супутникового зв'язку Starlink, яку українські військові використовують на фронті, все ще працює.