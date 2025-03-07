Штати продовжили передавати розвіддані, потрібні Україні для захисту – CNN
Сполучені Штати все ще діляться з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, проте "скоротили" обмін будь-якою інформацією, яку українські сили могли б використовувати для ударів по росіянах. Про це заявляє телеканал CNN із посиланням на двох анонімних американських посадовців з оборонного сектору.
США не хочуть, аби їх вважали тими, хто активно допомагає Україні завдавати ударів по РФ, і саме тому постачання військової допомоги були призупинені на початку цього тижня, розповіли співбесідники.
Проте, додали вони, Штати також не збираються приховувати інформацію, яка могла б допомогти Україні захистити себе.
Також джерела зауважили, що система супутникового зв'язку Starlink, яку українські військові використовують на фронті, все ще працює.
- 4 березня президент США Трамп призупинив всю військову допомогу США для України.
- 5 березня Штати поставили на паузу передання розвідувальних даних Україні. Міністр оборони Умєров заявив, що Україна вже працює над альтернативами.
- 7 березня Трамп пояснив, що вирішив заморозити військову допомогу Україні, аби переконатися у її бажанні домовитися про завершення війни.