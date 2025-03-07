Велика Британія продовжить надавати Україні розвідувальні дані – The Guardian

Лондон (Фото: depositphotos.com)

Велика Британія продовжить ділитися з Україною розвідувальною інформацію на тлі рішення США припинити надання даних. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на неназваних співрозмовників.

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Водночас більш обмежені можливості, пропоновані Лондоном та іншими європейськими країнами, ускладнять заміну потоку, припиненого зі Штатів, йдеться у публікації.

Лондон аналізуватиме необроблені розвідувальні дані, але не передаватиме інформацію, яку отримав від США в межах домовленостей про обмін між країнами.



"Вони не такі масштабні, як можливості США... і не здатні зайняти їхнє місце", – сказав співрозмовник журналістів, який працював на Вайтголл (вулиці у Лондоні, де розташовані будівлі британського уряду і головних держустанов).

Розвідувальна інформація Великої Британії для України дозволить певною мірою забезпечувати раннє попередження про напад і удари вглиб Росії.

"Розвідувальні дані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків спостереження, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнутих наземних сил, накопичуються та передаються Україні разом із матеріалами з відкритих джерел, щоб забезпечити руйнівні глибокі ракетні удари та удари безпілотників по Росії", – йдеться у матеріалі.

5 березня директор ЦРУ заявив про призупинення США передавання розвідувальних даних Україні.

За даними Sky News, призупинення торкнулося всієї розвідувальної інформації від США для України.

6 березня міністр оборони Франції Лекорню сказав, що Париж ділиться з Україною своїми розвідувальними ресурсами.

Того самого дня NBC News повідомив, що союзники можуть скоротити обмін розвідданими зі США, бо бояться витоку до Росії.