Велика Британія продовжить надавати Україні розвідувальні дані – The Guardian
Велика Британія продовжить ділитися з Україною розвідувальною інформацію на тлі рішення США припинити надання даних. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на неназваних співрозмовників.
Водночас більш обмежені можливості, пропоновані Лондоном та іншими європейськими країнами, ускладнять заміну потоку, припиненого зі Штатів, йдеться у публікації.
Лондон аналізуватиме необроблені розвідувальні дані, але не передаватиме інформацію, яку отримав від США в межах домовленостей про обмін між країнами.
"Вони не такі масштабні, як можливості США... і не здатні зайняти їхнє місце", – сказав співрозмовник журналістів, який працював на Вайтголл (вулиці у Лондоні, де розташовані будівлі британського уряду і головних держустанов).
Розвідувальна інформація Великої Британії для України дозволить певною мірою забезпечувати раннє попередження про напад і удари вглиб Росії.
"Розвідувальні дані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків спостереження, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнутих наземних сил, накопичуються та передаються Україні разом із матеріалами з відкритих джерел, щоб забезпечити руйнівні глибокі ракетні удари та удари безпілотників по Росії", – йдеться у матеріалі.
- 5 березня директор ЦРУ заявив про призупинення США передавання розвідувальних даних Україні.
- За даними Sky News, призупинення торкнулося всієї розвідувальної інформації від США для України.
- 6 березня міністр оборони Франції Лекорню сказав, що Париж ділиться з Україною своїми розвідувальними ресурсами.
- Того самого дня NBC News повідомив, що союзники можуть скоротити обмін розвідданими зі США, бо бояться витоку до Росії.