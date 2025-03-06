Україна працює над альтернативами американським розвідданим – Умєров

Міністр повідомив, що їх можуть запитувати й у Німеччини

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Україна вже працює над альтернативами для американських розвідувальних даних, про призупинення обміну якими США заявили напередодні. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні.

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За словами Умєрова, Україна поки що не отримала подробиць про те, як саме буде обмежено обмін розвідданими зі США.

"Але ми вже працюємо над альтернативами, включно з тим, що, за необхідності, ми будемо запитувати їх [розвіддані] й у Німеччини", – розповів міністр.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна ділиться власними розвідувальними ресурсами з українцями.