Україна працює над альтернативами американським розвідданим – Умєров
Україна вже працює над альтернативами для американських розвідувальних даних, про призупинення обміну якими США заявили напередодні. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні.
За словами Умєрова, Україна поки що не отримала подробиць про те, як саме буде обмежено обмін розвідданими зі США.
"Але ми вже працюємо над альтернативами, включно з тим, що, за необхідності, ми будемо запитувати їх [розвіддані] й у Німеччини", – розповів міністр.
Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна ділиться власними розвідувальними ресурсами з українцями.
- 5 березня США призупинили передання розвідувальних даних Україні. Згодом Sky News написали, що призупинення торкнулося всієї розвідувальної інформації від США для України.
- Financial Times повідомила, що до відновлення передання розвідувальної інформації та військової допомоги для України закликатиме міністр оборони Великої Британії Гілі, який вирушив до США.