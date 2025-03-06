Міністр оборони Франції: Ми маємо розвідувальні ресурси, якими ділимося з Україною

Франція передає Україні розвідувальну інформацію на тлі зупинки її надання США

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (Фото: Legnan Koula/EPA)

США більше не надають розвідувальну інформацію Україні, але Франція ділиться власними розвідувальними ресурсами. Про це сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю RadioFrance.

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Він підтвердив призупинення передання Сполученими Штатами розвідувальних даних Україні. Також Лекорню назвав французьку розвідку суверенною та наділеною власними можливостями.

"Тому ми маємо розвідувальні ресурси, якими ми ділимося з українцями", – сказав міністр оборони Франції.

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки. Там відповіли, що заяву Лекорню поки не коментують.