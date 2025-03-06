Міністр оборони Франції: Ми маємо розвідувальні ресурси, якими ділимося з Україною
США більше не надають розвідувальну інформацію Україні, але Франція ділиться власними розвідувальними ресурсами. Про це сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю RadioFrance.
Він підтвердив призупинення передання Сполученими Штатами розвідувальних даних Україні. Також Лекорню назвав французьку розвідку суверенною та наділеною власними можливостями.
"Тому ми маємо розвідувальні ресурси, якими ми ділимося з українцями", – сказав міністр оборони Франції.
LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки. Там відповіли, що заяву Лекорню поки не коментують.
- 5 березня США призупинили передання розвідувальних даних Україні.
- Згодом Sky News написали, що призупинення торкнулося всієї розвідувальної інформації від США для України.
- 5 березня Financial Times повідомила, що до відновлення передання розвідувальної інформації та військової допомоги для України закликатиме міністр оборони Великої Британії Гілі, який вирушив до США.