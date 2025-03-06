Министр обороны Франции: У нас есть разведывательные ресурсы, которыми делимся с Украиной
США больше не предоставляют разведывательную информацию Украине, но Франция делится своими разведывательными ресурсами. Об этом сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью RadioFrance.
Он подтвердил приостановку передачи Соединенными Штатами разведывательных данных Украине. Также Лекорню назвал французскую разведку суверенной и наделенной собственными возможностями.
"Поэтому у нас есть разведывательные ресурсы, которыми мы делимся с украинцами", – сказал министр обороны Франции.
LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки. Там ответили, что заявление Лекорню пока не комментируют.
- 5 марта США приостановили передачу разведывательных данных Украине.
- Впоследствии Sky News написали, что приостановка коснулась всей разведывательной информации от США для Украины.
- 5 марта Financial Times сообщила, что к возобновлению передачи разведывательной информации и военной помощи для Украины будет призывать министр обороны Великобритании Хили, который отправился в США.