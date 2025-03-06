Министр обороны Франции: У нас есть разведывательные ресурсы, которыми делимся с Украиной

Франция передает Украине разведывательную информацию на фоне остановки ее предоставления США

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню (Фото: Legnan Koula/EPA)

США больше не предоставляют разведывательную информацию Украине, но Франция делится своими разведывательными ресурсами. Об этом сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью RadioFrance.

Он подтвердил приостановку передачи Соединенными Штатами разведывательных данных Украине. Также Лекорню назвал французскую разведку суверенной и наделенной собственными возможностями.

"Поэтому у нас есть разведывательные ресурсы, которыми мы делимся с украинцами", – сказал министр обороны Франции.

LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки. Там ответили, что заявление Лекорню пока не комментируют.