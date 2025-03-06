Министр обороны Великобритании будет призывать Америку восстановить помощь Украине – FT
Министр обороны Великобритании Джон Хили во время своего визита в Вашингтон будет призывать США возобновить передачу военной помощи и разведывательных данных Украине. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собеседников.
Хили призывает к восстановлению помощи, чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому максимально сильную позицию на переговорах с Россией.
Как сообщили проинформированные о переговорах собеседники журналистов, министр обороны Великобритании будет обсуждать и окончательные параметры мирного плана для Украины.
Одной из его основных частей считается соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной. Согласие Зеленского на его подписание считается первым этапом плана, который Великобритания и Франция хотят представить президенту США Дональду Трампу.
Британские официальные лица рассказали, что с облегчением отнеслись к согласию Зеленского на подписание соглашения и его благодарности Трампу за поддержку от США. Это ему якобы советовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Также Хили будет убеждать министра обороны США Пита Хегсета предложить защиту для европейских военных, которые могут быть введены в Украину.
О необходимости в поддержке европейских сил Америкой заявляли Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, но Трамп до сих пор отказывался предоставить такую гарантию безопасности.
Financial Times считает, что отказ Трампа делает европейский план неполным.
Но 5 марта британские министры частно выражали облегчение из-за более примирительного тона президента США по отношению к Украине во время выступления в Конгрессе, чем предполагали официальные лица.
- Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.
- 4 марта в Польше заявили, что Соединенные Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.
- В тот же день Зеленский написал, что Украина хочет мира и готова подписать соглашение об ископаемых с США.
- После этого Трамп все равно оставил в силе запрет на поставку оружия Украине.