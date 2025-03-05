Трамп оставляет в силе запрет на поставки оружия Украине – NYT, WSJ

Президент США Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на помощь Украине, но может его снять, если решит, что Владимир Зеленский поддерживает переговоры с Россией. Об этом сообщили The New York Times и The Wall Street Journal.

Как пишет NYT, Трамп не изменил своего решения по поставкам Украине оружия и другой большой помощи, несмотря на то, что во время выступления в Конгрессе США отметил сообщение Зеленского в Х, где он выразил стремление к миру.

По словам американских чиновников, которые общались с WSJ, даже подписания соглашения о полезных ископаемых может не хватить для того, чтобы Трамп изменил свое мнение о предоставлении помощи Украине.