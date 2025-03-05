Трамп оставляет в силе запрет на поставки оружия Украине – NYT, WSJ
Президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на помощь Украине, но может его снять, если решит, что Владимир Зеленский поддерживает переговоры с Россией. Об этом сообщили The New York Times и The Wall Street Journal.
Как пишет NYT, Трамп не изменил своего решения по поставкам Украине оружия и другой большой помощи, несмотря на то, что во время выступления в Конгрессе США отметил сообщение Зеленского в Х, где он выразил стремление к миру.
По словам американских чиновников, которые общались с WSJ, даже подписания соглашения о полезных ископаемых может не хватить для того, чтобы Трамп изменил свое мнение о предоставлении помощи Украине.
- Ссора между Зеленским и Трампом с Вэнсом произошла во время встречи лидеров в Овальном кабинете 28 февраля.
- На этом фоне было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.
- Также после ссоры Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины.
- В ответ на это в Польше заявили, что Соединенные Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.