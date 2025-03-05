Трамп: Получили от РФ мощный сигнал о желании мира. Ценю слова Зеленского об ископаемых

Дональд Трамп (Фото: ЭРА)

США получили "мощный сигнал" от России, что страна якобы готова к миру. Об этом во время выступления перед Конгрессом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Разве это не здорово? Пора прекратить это безумие. Пора прекратить убийства, пора прекратить эту бессодержательную войну. Если вы хотите прекратить войны, надо говорить с обеими сторонами", – отметил он.

Трамп в очередной раз отметил, что еженедельно в Украине погибает 2000 "российских и украинских молодых людей", но не американцев. Но, несмотря на разделяющий Украину и США океан, он желает прекращения войны.

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