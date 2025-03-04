Вэнс: Трамп настоял на публичной встрече с Зеленским, так как чувствовал мало уважения
Президент США Дональд Трамп настоял на публичной встрече с Владимиром Зеленским, поскольку испытывал "мало уважения" от украинского коллеги. Об этом Fox News заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Даже когда Зеленский его немного провоцировал, даже когда он говорил то, что, по моему мнению, было неправдой, президент все равно пытался быть дипломатичным", — рассказал Вэнс.
Вице-президент отметил, что разговор "действительно вышел из-под контроля" во время одного из его ответов, который он считал "действительно разъярившим Зеленского".
"Когда мы продолжали спорить, я еще раз попытался сказать: "Может быть, нам стоит перенести этот разговор в приват?" И президент ответил: "Нет, на самом деле я больше не хочу этого приватно. Я хочу, чтобы мы обсудили это публично, чтобы американский народ это увидел". И я действительно считаю, что в этом моменте было отсутствие уважения, определенное чувство права на все", — сказал Вэнс.
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