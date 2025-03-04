Венс: Трамп захотів публічної зустрічі з Зеленським у Білому домі, бо відчував мало поваги
Президент США Дональд Трамп наполіг на публічній зустрічі з Володимиром Зеленським, оскільки відчував "мало поваги" від українського колеги. Про це Fox News заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.
"Навіть коли Зеленський його трохи провокував, навіть коли він говорив те, що, на мою думку, було неправдою, президент все одно намагався бути дипломатичним", — розповів Венс.
Віцепрезидент зазначив, що розмова "дійсно вийшла з-під контролю" під час однієї з його відповідей, яку він вважав такою, що "дійсно розлютила Зеленського".
"Коли ми продовжували сперечатися, я ще раз спробував сказати: "Може, нам варто перенести цю розмову в приват?" І президент відповів: "Ні, насправді я більше не хочу цього приватно. Я хочу, щоб ми обговорили це публічно, щоб американський народ це побачив". І я дійсно вважаю, що в цьому моменті була відсутність поваги, певне почуття права на все", — сказав Венс.
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