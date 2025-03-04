Венс: Трамп захотів публічної зустрічі з Зеленським у Білому домі, бо відчував мало поваги

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Президент США Дональд Трамп наполіг на публічній зустрічі з Володимиром Зеленським, оскільки відчував "мало поваги" від українського колеги. Про це Fox News заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.

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"Навіть коли Зеленський його трохи провокував, навіть коли він говорив те, що, на мою думку, було неправдою, президент все одно намагався бути дипломатичним", — розповів Венс.

Віцепрезидент зазначив, що розмова "дійсно вийшла з-під контролю" під час однієї з його відповідей, яку він вважав такою, що "дійсно розлютила Зеленського".

"Коли ми продовжували сперечатися, я ще раз спробував сказати: "Може, нам варто перенести цю розмову в приват?" І президент відповів: "Ні, насправді я більше не хочу цього приватно. Я хочу, щоб ми обговорили це публічно, щоб американський народ це побачив". І я дійсно вважаю, що в цьому моменті була відсутність поваги, певне почуття права на все", — сказав Венс.