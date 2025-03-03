Зеленський про скандал в Овальному кабінеті: Розумію причину, але не хочу обговорювати

Український президент заявив, що розуміє природу скандалу з Трампом і Венсом, хоча подробиць не навів

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський заявив українським та британським журналістам, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.

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Зеленського запитали, як він сприймає скандал з президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом в Овальному кабінеті.

"Я не хочу обговорювати, що відбулося. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація пройде, попереду більш важливі речі, і якщо ми всі будемо далі конструктивними, то, я думаю, на нас чекає позитивний результат", – відповів він.

Зеленський наголосив, що сам розуміє природу цього інциденту, хоча подробиць не навів.

Глава держави додав, що хоче від союзників, зокрема американських, конструктивного діалогу і щоб ті пам'ятали, хто є агресором.

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.

1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.