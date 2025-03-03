Зеленський готовий ще раз зустрітися з Трампом для "конструктивного" діалогу

Український президент заявив, що може зустрітися з очільником Білого дому, якщо той його запросить

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Президент Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить. Водночас глава держави переконаний, що ця зустріч має бути "серйозною", для розв'язання "реальних проблем", передає Bloomberg.

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"Ми гідні рівноправного діалогу. Якщо президент США запросить мене на конструктивний діалог, щоб розв'язати реальні проблеми, для обговорення серйозних питань та реальних, рішучих дій і відповідей — я приїду", – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що угода з США щодо видобутку корисних копалин уже готова і може бути підписана міністрами. Він зазначив, що Україна не відмовляється від цієї пропозиції, попри обставини, і готова укласти угоду.

"Я готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США", – підсумував Зеленський.