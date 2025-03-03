Зеленський готовий ще раз зустрітися з Трампом для "конструктивного" діалогу
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Президент Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить. Водночас глава держави переконаний, що ця зустріч має бути "серйозною", для розв'язання "реальних проблем", передає Bloomberg.

"Ми гідні рівноправного діалогу. Якщо президент США запросить мене на конструктивний діалог, щоб розв'язати реальні проблеми, для обговорення серйозних питань та реальних, рішучих дій і відповідей — я приїду", – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що угода з США щодо видобутку корисних копалин уже готова і може бути підписана міністрами. Він зазначив, що Україна не відмовляється від цієї пропозиції, попри обставини, і готова укласти угоду.

"Я готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США", – підсумував Зеленський.

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