Зеленський готовий ще раз зустрітися з Трампом для "конструктивного" діалогу
Президент Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить. Водночас глава держави переконаний, що ця зустріч має бути "серйозною", для розв'язання "реальних проблем", передає Bloomberg.
"Ми гідні рівноправного діалогу. Якщо президент США запросить мене на конструктивний діалог, щоб розв'язати реальні проблеми, для обговорення серйозних питань та реальних, рішучих дій і відповідей — я приїду", – сказав Зеленський.
Президент повідомив, що угода з США щодо видобутку корисних копалин уже готова і може бути підписана міністрами. Він зазначив, що Україна не відмовляється від цієї пропозиції, попри обставини, і готова укласти угоду.
"Я готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США", – підсумував Зеленський.
- 28 лютого 2025 року Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ним, Трампом та Венсом відбулася суперечка, це транслювалося у прямому ефірі. Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім без підписання угоди про корисні копалини. Трамп заявив, що Зеленський хоче воювати й не хоче укладати мирну угоду.
- Держсекретар Рубіо заявляв, що Зеленський має попросити вибачення у Трампа. Зеленський повідомляв, що не буде цього робити.
- Згодом глава американської дипломатії повідомив, що Штати будуть готові відновити взаємодію з українською владою, коли та "буде готова укласти мир".