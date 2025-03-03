Зеленский готов еще раз встретиться с Трампом для "конструктивного" диалога
Президент Владимир Зеленский заявил после саммита по безопасности в Лондоне, что готов еще раз встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, если тот его пригласит. В то же время глава государства убежден, что эта встреча должна быть "серьезной", для решения "реальных проблем", передает Bloomberg.
"Мы достойны равноправного диалога. Если президент США пригласит меня на конструктивный диалог, чтобы решить реальные проблемы, для обсуждения серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов — я приеду", – сказал Зеленский.
Президент сообщил, что соглашение с США по добыче полезных ископаемых уже готово и может быть подписано министрами. Он отметил, что Украина не отказывается от этого предложения, несмотря на обстоятельства, и готова заключить соглашение.
"Я готов к любому формату конструктивных отношений с США", – подытожил Зеленский.
- 28 февраля 2025 года Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ним, Трампом и Вэнсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире. После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом без подписания соглашения о полезных ископаемых. Трамп заявил, что Зеленский хочет воевать и не хочет заключать мирное соглашение.
- Госсекретарь Рубио заявлял, что Зеленский должен попросить прощения у Трампа. Зеленский сообщал, что не будет этого делать.
- Впоследствии глава американской дипломатии сообщил, что Штаты будут готовы возобновить взаимодействие с украинскими властями, когда те "будут готовы заключить мир".