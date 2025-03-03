Зеленский готов еще раз встретиться с Трампом для "конструктивного" диалога

Украинский президент заявил, что может встретиться с главой Белого дома, если тот его пригласит

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Президент Владимир Зеленский заявил после саммита по безопасности в Лондоне, что готов еще раз встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, если тот его пригласит. В то же время глава государства убежден, что эта встреча должна быть "серьезной", для решения "реальных проблем", передает Bloomberg.

"Мы достойны равноправного диалога. Если президент США пригласит меня на конструктивный диалог, чтобы решить реальные проблемы, для обсуждения серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов — я приеду", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что соглашение с США по добыче полезных ископаемых уже готово и может быть подписано министрами. Он отметил, что Украина не отказывается от этого предложения, несмотря на обстоятельства, и готова заключить соглашение.

"Я готов к любому формату конструктивных отношений с США", – подытожил Зеленский.