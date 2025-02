Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру. Президент достроково залишає Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що український колега Володимир Зеленський "може повернутися, коли буде готовий до миру". Про це він написав у соціальній мережі Truth Social за результатами перемовин.

Трамп назвав зустріч із Зеленським "змістовною".

"Під таким вогнем і тиском дізналися багато чого, чого неможливо зрозуміти без розмови. Дивовижно те, що проявляється через емоції, і я вирішив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах", – додав американський президент.

Трамп додав, що він не хоче переваг, а хоче миру.

"Він висловив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їх заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру", – резюмував він.

Телеканал CNN із посиланням на співрозмовника в Білому домі повідомив, що спільний брифінг Зеленського й Трампа скасовано. Українська делегація покидає Білий дім.

Радіо Свобода опублікувало фото, як кортеж Зеленського виїхав із Білого дому.

Zelenskyy has left the White House after his fiery meeting with Trump.



The two leaders were expected to hold a news conference this evening, which has now been cancelled.