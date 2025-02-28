Зеленський прибув у Білий дім для зустрічі з Трампом
Президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. Про це стало відомо з трансляції Голосу Америки.
Трамп особисто зустрів Зеленського на вході. Президенти обмінялись рукостисканнями, після чого зайшли до Білого дому.
Трамп та Зеленський проведуть перемовини, а також візьмуть участь у підписання рамкової угоди про корисні копалини між українською та американською сторонами.
Потім, як очікується, американський та український лідери дадуть спільну пресконференцію.
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