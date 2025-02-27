Трамп про те, що назвав Зеленського "диктатором": Не можу повірити, що я це сказав

Дональд Трапм (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп не пам'ятає, що назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Він дав це зрозуміти журналістам під час зустрічі із прем'єром Британії Кіром Стармером, передає Sky News.

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"Хіба я це сказав? Не можу повірити, що я це сказав. Наступне питання", – сказав він у відповідь на прохання повторити цю заяву.

Також він зазначив, що його відносини з українським лідером стали напруженішими останнім часом. Однак, попри це, американський лідер вважає відносини з Зеленським "дуже добрими", як, власне, і з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми хочемо працювати з ним (Зеленським), і ми працюватимемо з ним. Я думаю, що у нас із президентом насправді були дуже добрі стосунки. Можливо, вони стали трохи напруженими", – сказав Трамп.

Увечері 19 лютого Трамп заявив, що Зеленський – "диктатор без виборів", оскільки не проводить виборів під час повномасштабної війни. Він заявив, що у українського президента "дуже низькі позиції в українських опитуваннях".