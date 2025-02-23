Зеленський відповів на слова Трампа про "диктатора": Ображався б той, хто є таким

Президент зазначив, що "диктаторами точно не будемо – просто не цікаво"

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що на слово "диктатор" має ображатися той, хто є диктатором. Так під час пресконференції голова держави відреагував на попередні заяви свого американського колеги Дональда Трампа.

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"Тут немає можливості для емоцій. І тому я маю прагматичний підхід до них відносин з сьогоднішньою адміністрацією, і буду продовжувати саме так. Але, безумовно, я б не назвав ці слова на мою адресу від президента Трампа комплементами, м'яко кажучи. Я розумію це, так, але для чого ображатися? Ображався б на слово диктатор той, хто є диктатором", – розповів Зеленський.

Президент зауважив, що сприймає слова Трампа як: "Ну, що ж зробиш? Ну будемо якось жити зі США". Він зазначив, що "диктаторами точно не будемо – просто не цікаво".

Голова держави нагадав, що він та народні депутати є законно обраними, й додав, що вибори відбудуться після закінчення воєнного стану.

Український лідер зазначив, що не збирається бути при владі десятиріччя, проте "і Путіну бути при владі над територіями України не дамо бути".

"А слова, вони пройдуть. А може і щось хороше колись скажуть. Для мене чесно важливо, що про мене думають українці. Я думаю, як і для президента Трампа – для нього важливо, що про нього думають американці. Я думаю, саме зараз для нього це дуже важливо", – підсумував президент.