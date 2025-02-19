Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів"

Стверджує, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни"

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера "диктатором без виборів". Чергову заяву політик зробив у дописі у своїй соцмережі Truth Social.

"Він відмовляється проводити вибори, має дуже низькі позиції в українських опитуваннях, і єдине, в чому він був хорошим, — це грати Байденом "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко або у нього не залишиться країни", – написав Трамп.

Водночас президент США стверджує, що його адміністрація успішно веде переговори щодо припинення війни.

Американський лідер вважає, що його попередник Байден ніколи не намагався принести мир, Європа не змогла це зробити, а Зеленський нібито хоче зберегти "годівницю".

"Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована, і мільйони людей загинули даремно – і так воно триває", – заявив Трамп.

Раніше, 18 лютого, на пресконференції у Мар-а-Лаго президент США заявив, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4%. Натомість президент України зазначив, що американський лідер озвучив російську дезінформацію.

Цій заяві президента США передувала американо-російська зустріч у Саудівській Аравії.