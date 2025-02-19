З’явилось свіже опитування КМІС про довіру до Зеленського після заяви Трампа щодо 4%

Сам президент каже, що дезінформацію про нібито 4% Трамп отримав від росіян. За даними КМІС, президенту довіряють 57% українців

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють – 37%. Результати свіжого соцопитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології після дезінформації президента США Дональда Трампа про те, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4%.

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Соціологи наголосили, що водночас баланс довіри-недовіри становить +20%. Показники довіри трохи покращилися проти останнього опитування у грудні 2024 року, коли Зеленському довіряли 52%, не довіряли – 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.

Зеленський зберігає досить високий рівень довіри в суспільстві, і, як наголосили у КМІС, для демократичного суспільства мати поточний показник – це дуже гарний результат.

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Скриншот із сайту КМІС

Скриншот із сайту КМІС

Опитування проводилось 4-9 лютого 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1000 респондентів віком від 18 років із підконтрольних Україні територій.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%, але за умов війни може бути певне систематичне відхилення.

18 лютого, після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії, Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.

Зеленський неодноразово відкидав можливість виборів під час війни, тому що для цього треба змінювати Конституцію, а ще забезпечити можливість проголосувати для всіх військових і тих, хто виїхав за кордон.

Однак Україна буде готова провести вибори одразу після завершення війни.

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