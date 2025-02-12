Зеленський – щодо виборів: Це точно не в центрі уваги сьогодні

Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні неможливо провести не тільки тому, що це незаконно, а й через постійні російські обстріли

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Питання проведення виборів в Україні наразі "не в центрі уваги", спочатку потрібно зупинити війну. Про це в інтерв’ю виданню The Economist повідомив президент Володимир Зеленський.

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Коментуючи заяву спецпредставника американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога про необхідність проведення виборів, Зеленський сказав, що "ми всі будемо думати про вибори, коли зможемо про них думати".

"Це точно не в центрі уваги сьогодні. Не тому, що хтось за чи проти. Річ не в цьому. Ви ж ніби не обідаєте вранці. Потрібно поснідати, попрацювати, а потім після роботи прийти додому, відпочити з коханою дружиною і повечеряти. Ми не можемо повечеряти, бо треба дожити до вечора", – сказав Зеленський.

Він додав, що спочатку потрібно зупинити війну, повернути українцям безпечне життя, а потім – вибори. Щодо того, чи йтиме на другий термін, Зеленський не дав конкретної відповіді.

"Йти кудись чи не йти – це питання про те, хочуть вас там бачити чи ні. І хочеш ти того чи ні. Тобто ваше бажання і бажання народу, ваше бажання і власного суспільства мають збігатися", – сказав він.

Президент наголосив, що російський диктатор Володимир Путін зробив по-іншому, адже йому байдуже, що думають люди.

"Він зміг помістити їх в ізольований інформаційний простір, щоб люди не розуміли, що відбувається. І насолоджується своєю владою", – акцентував він.

Крім цього, Зеленський вважає, що вибори в Україні неможливо провести не тільки тому, що це суперечить Конституції, а й через постійні російські обстріли. Зокрема, він згадав Харків, який перебуває під атаками з боку РФ, й припустив, що окупанти можуть завдати ударів по виборчих дільницях.

"В Україні всі скажуть: ми не підемо і ні за що голосувати не будемо, і навіщо були потрібні всі ці вибори, і хто їх придумав, і всі, хто їх придумав, — це вороги України, і тут люди загинули, й таке інше", – резюмував глава держави.