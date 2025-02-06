Келлог: Україні не має проводити вибори зараз, це суперечить Конституції

Келлог зазначив, що США проводили вибори під час війни і вважає це ознакою демократії

Кіт Келлог (скриншот відео)

Спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог вважає, що проведення виборів президента та парламенту в Україні під час війни є ознакою демократії. Однак проводити їх прямо зараз не обов'язково, сказав він в ефірі телеканалу NewsMax.

"Вони не можуть зараз, тому що це в їхній Конституції. Українці не повинні їх проводити до припинення бойових дій. Але ми досягнемо точки, коли їм доведеться провести вибори", – сказав Келлог.

Спецпредставник Дональда Трампа наголосив, що США проводили вибори під час війни, тому він вважає, що для України подібний досвід буде "ознакою здорової демократії".

Водночас він наголосив, що це не означає, що президент Володимир Зеленський має покинути свою посаду зараз.

23 січня Зеленський заявляв, що всі вибори в Україні відбудуться після завершення війни згідно із законодавством.

1 лютого 2025 року Келлог заявив, що США хочуть, щоб в Україні провели президентські та парламентські вибори – не виключено, що до кінця року.

4 лютого посол України у США заявила, що питання виборів не обговорювалося з американською стороною.