У Зеленського відреагували на заяву соратника Трампа щодо необхідності виборів в Україні
Припинення вогню та вибори в Україні "не залякають" російського диктатора Володимира Путіна, потрібен конкретний план України та США щодо припинення війни та забезпечення тривалого миру. Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин у відповідь на запитання агенції Reuters.
У такий спосіб він відреагував на заяву Кіта Келлога, майбутнього спецпосланця лідера США Дональда Трампа, щодо необхідності проведення виборів в Україні.
"Ми не бачили повного інтерв'ю пана Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію. Але якщо його план – це просто припинення вогню та вибори, то це провальний план – Путіна не залякають тільки ці дві речі", – написав посадовець.
Радник зауважив, що Росія продовжує нарощувати виробництво ракет та боєприпасів, а також знаходити нові шляхи обходу санкцій та заробляти на нафті.
Литвин акцентував, що вся ця зброя "створюється не для поваги для демократичних сусідів", а альянс РФ із Північною Кореєю "явно не передбачає дотримання режиму припинення вогню".
Він повідомив, що Україна хотіла б побачити від посадовців ключових країн-партнерів "глибший підхід", але також зауважив, що Дональд Трамп на зустрічах із Зеленським "глибоко і мудро" говорив про ситуацію та про те, що "насправді може тиснути на Путіна".
"Ось чому важливо швидко перейти до реальної роботи між командами [двох президентів] над конкретним планом припинення війни та забезпечення тривалого миру", – підсумував радник українського президента.
- 1 лютого Келлог заявив, що США хочуть, аби в Україні провели президентські та парламентські вибори – не виключено, що до кінця року. Він зазначив, що особливо необхідно провести вибори у разі, якщо Києву вдасться домовитися про перемир'я з Росією "найближчими місяцями".
- До цього Зеленський заявляв, що всі вибори в Україні відбудуться після завершення війни згідно із законодавством.
- 2 лютого президент повідомив, що Келлог разом зі своєю командою "найближчим часом" відвідає Україну, контакти онлайн та телефоном уже ведуться.