У Зеленського відреагували на заяву соратника Трампа щодо необхідності виборів в Україні

Радник президента вважає, що важливо швидко перейти до реальної роботи між командами над конкретним планом припинення війни та забезпечення тривалого миру

Кіт Келлог (Скриншот із відео)

Припинення вогню та вибори в Україні "не залякають" російського диктатора Володимира Путіна, потрібен конкретний план України та США щодо припинення війни та забезпечення тривалого миру. Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин у відповідь на запитання агенції Reuters.

У такий спосіб він відреагував на заяву Кіта Келлога, майбутнього спецпосланця лідера США Дональда Трампа, щодо необхідності проведення виборів в Україні.

"Ми не бачили повного інтерв'ю пана Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію. Але якщо його план – це просто припинення вогню та вибори, то це провальний план – Путіна не залякають тільки ці дві речі", – написав посадовець.

Радник зауважив, що Росія продовжує нарощувати виробництво ракет та боєприпасів, а також знаходити нові шляхи обходу санкцій та заробляти на нафті.

Литвин акцентував, що вся ця зброя "створюється не для поваги для демократичних сусідів", а альянс РФ із Північною Кореєю "явно не передбачає дотримання режиму припинення вогню".

Він повідомив, що Україна хотіла б побачити від посадовців ключових країн-партнерів "глибший підхід", але також зауважив, що Дональд Трамп на зустрічах із Зеленським "глибоко і мудро" говорив про ситуацію та про те, що "насправді може тиснути на Путіна".

"Ось чому важливо швидко перейти до реальної роботи між командами [двох президентів] над конкретним планом припинення війни та забезпечення тривалого миру", – підсумував радник українського президента.