Келлог заявив про необхідність проведення виборів в Україні у 2025 році

Неназвані співрозмовники заявили, що офіційно нова адміністрація поки що не зверталася з цим питанням до України

Кіт Келлог (Фото: ЕРА)

США хочуть, щоби в Україні провели президентські та парламентські вибори — не виключено, що до кінця року. Про це Reuters повідомив майбутній спецпосланець президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог.

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Він зазначив, що особливо необхідно провести вибори у разі, якщо Києву вдасться домовитися про перемир'я з Росією у "найближчі місяці".

"У більшості демократичних країн вибори проводяться під час війни. Думаю, що це важливо і добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є більше одного потенційного кандидата", – сказав Келлог.

Два анонімні співрозмовники інформагентства і колишній американський чиновник повідомили, що Келлог та інші посадовці Білого дому в останні дні обговорювали можливість підштовхнути Україну до згоди на вибори. Зробити це хочуть, за їхніми словами, у межах первісного перемир'я із Росією.

Ще двоє осіб, знайомих з обговореннями, повідомили, що чиновники Трампа обговорюють, чи потрібно домагатися початкового припинення вогню перед більш постійною угодою. Якщо вибори президента відбудуться, то переможець може бути відповідальним за переговори стосовно довгострокового перемир'я з Москвою.

Проте офіційно адміністрація Трампа не зверталася до України із проханням про проведення виборів до кінця року.

Ще два колишні високопосадовці США розповіли, що Вашингтон порушував питання про вибори в Україні з високопосадовцями в Офісі президента Володимира Зеленського у 2023 і 2024 роках. За їхніми словами, вибори мають вирішальне значення для дотримання міжнародних та демократичних норм.

Водночас анонімний співрозмовник з українського уряду сказав, що диктатор Володимир Путін може використати питання виборів в Україні для того, щоб зірвати майбутні переговори.

"(Він) розставляє пастку, стверджуючи, що якщо Україна не проведе вибори, то він згодом зможе ігнорувати будь-які домовленості", – сказав співрозмовник.