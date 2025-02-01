Келлог заявив про необхідність проведення виборів в Україні у 2025 році
США хочуть, щоби в Україні провели президентські та парламентські вибори — не виключено, що до кінця року. Про це Reuters повідомив майбутній спецпосланець президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог.
Він зазначив, що особливо необхідно провести вибори у разі, якщо Києву вдасться домовитися про перемир'я з Росією у "найближчі місяці".
"У більшості демократичних країн вибори проводяться під час війни. Думаю, що це важливо і добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є більше одного потенційного кандидата", – сказав Келлог.
Два анонімні співрозмовники інформагентства і колишній американський чиновник повідомили, що Келлог та інші посадовці Білого дому в останні дні обговорювали можливість підштовхнути Україну до згоди на вибори. Зробити це хочуть, за їхніми словами, у межах первісного перемир'я із Росією.
Ще двоє осіб, знайомих з обговореннями, повідомили, що чиновники Трампа обговорюють, чи потрібно домагатися початкового припинення вогню перед більш постійною угодою. Якщо вибори президента відбудуться, то переможець може бути відповідальним за переговори стосовно довгострокового перемир'я з Москвою.
Проте офіційно адміністрація Трампа не зверталася до України із проханням про проведення виборів до кінця року.
Ще два колишні високопосадовці США розповіли, що Вашингтон порушував питання про вибори в Україні з високопосадовцями в Офісі президента Володимира Зеленського у 2023 і 2024 роках. За їхніми словами, вибори мають вирішальне значення для дотримання міжнародних та демократичних норм.
Водночас анонімний співрозмовник з українського уряду сказав, що диктатор Володимир Путін може використати питання виборів в Україні для того, щоб зірвати майбутні переговори.
"(Він) розставляє пастку, стверджуючи, що якщо Україна не проведе вибори, то він згодом зможе ігнорувати будь-які домовленості", – сказав співрозмовник.
- 23 січня Зеленський нагадав укотре, що всі вибори в Україні відбудуться лише після завершення війни. Так говорить закон.
- 24 січня 2025 року диктатор Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів із США щодо закінчення війни проти України. Однак він вкотре нагадав, що Зеленський заборонив переговори з ним. Голова ОП Єрмак відповів, що розмов про Україну без України не буде.
- 28 січня Путін заявив, що готовий до діалогу, але знову заговорив про нібито нелегітимність Зеленського. Президент України відповів: Путін підтвердив, що боїться діалогу.
- 31 січня глава МЗС Чехії попередив про пастку, яку Путін готує на переговорах. Йшлося про нібито нелегітимність президента Зеленського.