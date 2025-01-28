Зеленський про заяву Путіна щодо перемовин з Україною: Він підтвердив, що боїться діалогу

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо діалогу про мир з Україною. Він зазначив, що Путін вкотре підтвердив, що боїться переговорів.

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"Сьогодні Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Кожен його крок і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну нескінченною", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що Росія розпочала війну проти України у 2014 році. Спочатку вона була гібридною, а у 2022 році ворог зробив її повномасштабною.

За словами Зеленського, Україна наразі бачить можливість досягти реального миру, але російський диктатор робить усе, щоб замість цього продовжити "вбивати повномасштабно", або отримати паузу, щоб підготувати нове повномасштабне вторгнення. При цьому він продовжить завдавати гібридних ударів, вважає український лідер.

Зеленський підкреслив, що світові лідери мають врахувати помилки попередніх років і лідерів. Зокрема він зазначив, що у Путіна є великі можливості для руйнування світу, але "мале й боягузливе" серце, щоб протистояти "справжньому тиску лідерів".

"І саме тому ми маємо діяти злагоджено й рішучо – усі, хто має достатньо сміливості, щоб вірити в мир і наближати його завдяки силі. Справжній мир можливий, якщо примусити Росію до цього", – резюмував президент.

Путін 27 січня заявив, що перемовини з Україною нібито почалися з початку повномасштабної війни. За його словами, Росія вимагала віддати Донецьку та Луганську області, бо місцеві нібито "не хочуть жити в Україні". За словами диктатора РФ, якби це сталося, то повномасштабної війни "не було б".

Також ватажок окупантів зазначив, що нібито готовий до переговорів з Україною і навіть може "виділити людей" для цього. Але тут же назвав Зеленського "нелегітимним президентом" і зазначив, що не буде підписувати з ним документи про мир.

"Потрібно, щоб юристи нам підтвердили легітимність тих людей, які уповноважені українською державою підписувати ці угоди... Але якщо він хоче брати участь у переговорах, то я виокремлю таких людей, які вестимуть ці переговори. Питання в остаточному підписанні документів. Це дуже важливе питання, яке має гарантувати безпеку України та Росії на серйозну тривалу історичну перспективу", – сказав Путін.