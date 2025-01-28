Зеленский о заявлении Путина о переговорах с Украиной: Он подтвердил, что боится диалога

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина по поводу диалога о мире с Украиной. Он отметил, что Путин еще раз подтвердил, что боится переговоров.

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"Сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные уловки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что Россия начала войну против Украины в 2014 году. Сначала она была гибридной, а в 2022 году враг сделал ее полномасштабной.

По словам Зеленского, Украина сейчас видит возможность достичь реального мира, но российский диктатор делает все, чтобы вместо этого продолжить "убивать полномасштабно" или получить паузу, чтобы подготовить новое полномасштабное вторжение. При этом он продолжит наносить гибридные удары, считает украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что мировые лидеры должны учесть ошибки предыдущих лет и лидеров. В частности, он отметил, что у Путина есть большие возможности для разрушения мира, но "маленькое и трусливое" сердце, чтобы противостоять "настоящему давлению лидеров".

"И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", – резюмировал президент.

Путин 27 января заявил, что переговоры с Украиной якобы начались с начала полномасштабной войны. По его словам, Россия потребовала отдать Донецкую и Луганскую области, потому что местные якобы "не хотят жить в Украине". По словам диктатора РФ, если бы это произошло, то полномасштабной войны "не было бы".

Также главарь оккупантов отметил, что якобы готов к переговорам с Украиной и даже может "выделить людей" для этого. Но тут же назвал Зеленского "нелегитимным президентом" и указал, что не будет подписывать с ним документы о мире.

"Нужно, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения... Но если он хочет участвовать в переговорах, то я выделю таких людей, которые будут вести эти переговоры. Вопрос в окончательном подписании документов. Это очень важно" вопрос, который должен обеспечить безопасность Украины и России на серьезную длительную историческую перспективу", – сказал Путин.