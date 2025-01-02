Переговоры для Путина – проигрыш. Он будет всячески их избегать – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Переговоры с Украиной – это проигрыш России и диктатор Владимир Путин будет цепляться за любой повод не садиться за стол переговоров. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью в телемарафоне 2 января.

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"Почему такое отношение к Украине, к украинскому народу? Потому что никто не мог представить, что вся та армия, о которой столько лет говорили, угрожали, какая победительница... Представьте, что вся эта махина не выполнила его задачу оккупировать Украину, он не смог", – сказал Зеленский.

По его словам, переговоры для Путина – это не победа. И не ультиматум, который можно озвучить из Москвы и начертить на карте "как дальше жить". И в этом вопросе для Украины очень важна сильная позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Смотрите, за что он цепляется. Словно, что у меня было решение СБНО никому не общаться с ним. То есть, он цепляется за любой момент, чтобы не сесть за переговоры со мной. И в принципе он не хочет никакого диалога", – подчеркнул президент.

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