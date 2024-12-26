Портников: Путин ничего не хочет подписывать с Зеленским, Трампу нужен новый президент

Виталий Портников (Фото: скриншот видео)

Российский диктатор Владимир Путин не желает и не будет ничего подписывать с президентом Владимиром Зеленским. В то же время Дональд Трамп заинтересован, чтобы вместо Зеленского мирное соглашение подписал кто-нибудь другой, заявил в интервью LIGA.net публицист Виталий Портников.

По его словам, Трамп заинтересован в том, чтобы свалить на Зеленского собственную "неспособность" коренным образом договориться с Путиным, то есть доказать его "недоговороспособность".

"Если даже будут достигнуты какие-то договоренности, они будут рассчитаны на прекращение огня, проведение выборов в каком-то виде и избрание нового президента – не Зеленского, я подчеркиваю, не Зеленского. Который подпишет то мирное соглашение, которое будет согласовано между Вашингтоном и Москвой", – заявил Портников.

Он не исключает, что соглашение о мире может быть достигнуто даже без участия Украины, потому что будет согласовываться по параметрам в межвыборный период. И если кому-нибудь будут известны параметры этого соглашения, то Зеленский может не участвовать в выборах, чтобы остаться в истории "спасителем и защитником".

Портников отметил, что рядом с Зеленским будет "целая плеяда" украинских политиков, которые могут решить, что лучше переждать каденцию, возложить ответственность непонятно на кого и посмотреть, переживет ли государство такое сотрясение.

"Потом уже на новом этапе, на новой каденции, которая может состояться через два года после этой, которая будет после окончания войны, могут состояться не досрочные выборы президента. Прийти к власти в ситуации, когда уже будет ясно, как выглядит страна. Вот такой может быть вариант. И он опасен", – подчеркнул Портников.

По его словам, главная опасность состоит в том, что новая американская администрация и старая российская администрация ищут возможности навязать свою политическую волю той администрации, которая создастся в Киеве в результате заморозки конфликта.