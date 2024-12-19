Украина пока не готова к дипломатии, Запад не выполнил весь План победы – Зеленский

Президент заверил, что Украина будет делать все, чтобы в 2025 году "получилось нам быть сильными и уже переходить к дипломатии"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина еще недостаточно сильна для дипломатических шагов по завершению войны, поскольку западные союзники еще не выполнили все пункты, представленные в Плане победы. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил президент Владимир Зеленский, передает Радио Свобода.

"Усиление нашей армии, усиление нашей экономики. Что касается экономики – мне кажется, партнеры сделали важные шаги. Мы обеспечены финансово на следующий год. Считаю, что это тоже усиливает Украину. Но не все выполнено, чтобы сказать, что Украина сильна для тех или иных дипломатических шагов", – высказался глава государства.

Зеленский заверил, что Украина будет делать все, чтобы в 2025 году "получилось нам быть сильными и уже переходить в дипломатию". В то же время, он отметил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, поэтому "будем разбираться".

"В любом случае с нашей стороны мы сделаем все, чтобы закончить эту войну справедливо для нас, для Украины", – подытожил президент.